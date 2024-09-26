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В Госдуме раскрыли, кого из россиян затронет повышение МРОТ в 2025 году

Депутат Бессараб: повышение МРОТ в 2025 году затронет всех работающих россиян

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Depositphotos

Повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2025 году затронет всех работающих россиян. Об этом «Москве 24» рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Непосредственно повышение МРОТ коснется тех, кто получает за свой труд оплату на минимальном уровне. Однако опосредованно это может затронуть каждого трудоустроенного россиянина», — уточнила депутат.

По ее словам, вместе с увеличением суммы выплат для самых низкооплачиваемых сотрудников в России могут увеличиться зарплаты и других работников.

Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин пообещал с 1 января 2025 года повысить уровень минимального размера оплаты труда. По словам председателя правительства, такая мера позволит повысить уровень заработной платы у 4 млн человек.

Согласно указу президента России Владимира Путина, к 2030 году МРОТ должен повыситься до 35 тысяч рублей, напомнил Мишустин. С начала следующего года МРОТ будет увеличен более чем на 16,5% и составит 22 440 рублей. На данный момент МРОТ составляет 19 242 рубля в месяц.

Ранее эксперты рассказали, у кого из россиян с 1 октября вырастет зарплата.

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