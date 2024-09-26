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В Швейцарии возбудили уголовное дело после первого применения капсулы Sarco Pod

В Швейцарии прошли задержания после первого использования капсулы Sarco Pod

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Global Look Press

В Швейцарии полиция задержала несколько человек в связи с использованием женщиной капсулы для эвтаназии Sarco Pod. Об этом написала газета The Guardian.

Капсула была разработана для проведения эвтаназии и впервые применена недалеко от швейцарской коммуны Мерисхаузен, расположенной на границе с Германией. По данным правоохранительных органов, ею воспользовалась 64-летняя гражданка США.

«Полиция кантона Шаффхаузен на севере Швейцарии подтвердила аресты», — говорится в сообщении.

Сообщается, что перед использованием капсулы женщину осмотрел психиатр. Врач наблюдал за процессом, а перед этим она сделала заявление адвокату о том, что все действия осуществляются по ее собственному желанию.

Швейцарское законодательство запрещает активную эвтаназию, когда врач или другой человек вводит летальный препарат. Однако ассистированная эвтаназия допускается при условии, что решение принимается самостоятельно и помощь оказывается не из корыстных мотивов.

В этом августе половина участников опроса ВЦИОМ поддержала легализацию эвтаназии в Российской Федерации.

Ранее КС признал эвтаназию бездомных животных исключительной мерой.

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