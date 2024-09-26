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Бутилированную воду признали более опасной, чем водопроводную

BMJ Global Health: бутилированная вода представляет опасность для здоровья

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Виталий Тимкив/РИА Новости

Бутилированная вода представляет большую опасность для здоровья, чем водопроводная. К таким выводам пришли исследователи, опубликовавшие данные в журнале BMJ Global Health.

Основным поводом для беспокойства экспертов стал микропластик, попадающий в воду в бутылках — он может нарушить гормональную систему. Исследование показало, что от 10 до 78% образцов апробированной бутилированной воды содержат микропластик и другие загрязняющие вещества, такие как фталаты и бисфенол А (BPA).

Они попадают туда в процессе выщелачивания химических веществ из пластиковых бутылок — это происходит при долгом хранении и особенно часто при воздействии на бутылку высоких температур.

Помимо того, сам процесс производства пластиковых бутылок продолжает загрязнять окружающую среду, а использованная тара подвергается переработке только в очень небольшом количестве. Исследователи подсчитали, что только 9% использованных бутылок идут в переработку, в то время как основной массив мусора в итоге попадает на свалки или в мировой океан.

В качестве решения авторы исследования предлагают больше инвестировать в инфраструктуру безопасной водопроводной питьевой воды.

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