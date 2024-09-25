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Раскрыты действия врачей незадолго до смерти Мадянова

Mash: перед смертью Мадянова врачи планировали обсудить его лечение

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«РЕН ТВ»

Незадолго до смерти российского актера Романа Мадянова врачи планировали провести онкологический консилиум, чтобы обсудить новую тактику лечения артиста. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

«Также медики планировали госпитализацию для очередного курса химиотерапии», — говорится в публикации.

Mash отмечает, что в течение года артист стабильно проходил лечение в больнице каждый месяц. Медики поставили Мадянову диагноз рак легких.

Артист скончался утром 25 сентября в своем доме в деревне Бояркино Московской области. О его смерти сообщила телеведущая Екатерина Стриженова.

Роман Мадянов до 2023 года служил в театре Маяковского. На счету артиста десятки театральных ролей, кроме того, он является четырехкратным лауреатом премии «Ника».

Наибольшая известность пришла к Мадянову благодаря таким фильмам и сериалам, как «Левиафан», «След на земле», а также «Убойная сила», «Дальнобойщики» и «Бедная Настя». Среди прочих работ артиста — «Дети Арбата», «Солдаты», «Жена генерала», «Три товарища», «Великая», «Шаляпин», «По щучьему велению», «Гардемарины 1787. Война» и многие другие картины. Всего в фильмографии актера свыше 200 работ.

Ранее Мадянову попросили дать звание народного артиста.

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