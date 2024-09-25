В Москве начали строить здание для будущего национального центра «Россия»

Национальный центр «Россия» начнет работу 4 ноября, застройка помещений для него уже стартовала в центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» на Краснопресненской набережной в Москве. Об этом сообщила дирекция выставки достижений «Россия».

До завершения строительства нового здания, центр разместится в павильонах № 3, 4 и 7 «Экспоцентра», общая площадь которых составляет 37 тыс. кв. м.

Павильоны соединят между собой и оборудуют в них залы для постоянной экспозиции (здесь будут представлены достижения России) и временной, а также большой универсальный концертный зал на 1600 мест, зону культурных проектов на 600 мест, лектории, фуд-корт с национальными кухнями и зону универмага с лучшими товарами со всей России.

В день открытия национального центра в «Экспоцентре» начнет работу международный научно-фантастический симпозиум «Создавая будущее».

В нем примут участие ученые и исследователи, футурологи и прогнозисты, писатели-фантасты, представители органов власти.

Напомним, 1 июля президент России Владимир Путин распорядился создать национальный центр «Россия» и его филиалы в регионах страны.

Цель — демонстрация достижений РФ, укрепление национальной идентичности, формирование чувства гордости за страну, развитие профессиональных навыков у детей и молодежи, а также сохранение наследия международной выставки-форума «Россия».

В дирекции также сообщили, что на этой неделе стартовал конкурс по отбору проектов филиалов национального центра в субъектах РФ, которые будут созданы в первоочередном порядке.