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Россиянин за вознаграждение выманил из квартиры мужчину и избил его

В Казани преступник за вознаграждение выманил мужчину из квартиры и избил

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Евгений Биятов/РИА Новости

В Казани 27-летнего уроженца Ярославля обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и нарушении неприкосновенности жилища. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики Татарстан.

Инцидент произошел в апреле 2024 года. Обвиняемый получил от неустановленного лица заказ избить жителя Казани за вознаграждение в размере 250 тысяч рублей. Преступник вместе со своим знакомым отключили счетчики в квартире потерпевшего. Мужчина вышел на лестничную площадку, чтобы проверить, что с устройствами, где на него напали двое незнакомцев. Увидев неизвестных, потерпевший попытался вернуться в квартиру, но злоумышленники не дали закрыть ему дверь. Они забежали следом и сильно избили его.

Обвиняемый признал вину, его дело направили для рассмотрения в Приволжский районный суд города.

Ранее под Тулой мужчина напал на подростка из-за прически и жестоко избил его друга.

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