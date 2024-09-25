Путин заявил о необходимости продвижения отечественных брендов

Президент России Владимир Путин считает необходимым разработать план по продвижению в мире отечественных брендов, которые будут узнаваемы и доступны. Об этом российский лидер заявил в ходе заседания Президиума Госсовета по вопросу развития экспорта, стенограмма опубликована на сайте Кремля.

Выступая на заседании президиума Госсовета, глава государства обратил внимание на программу Российского экспортного центра (РЭЦ) «Сделано в России», которая «помогает формировать позитивный образ отечественных брендов». Российский лидер указал на то, что отечественные товары должны быть не только узнаваемы, но и доступны для иностранных покупателей.

«Надо масштабировать эту практику, расширять ее охват. Я прошу правительство, РЭЦ подготовить план совместных действий на этот счет», — поручил президент.

Также Путин напомнил о важности стимулировать выход российских компаний на рынки товаров с высокой добавленной стоимостью. Президент призвал увеличить несырьевой неэнергетический экспорт, в том числе поставки товаров машиностроения, продуктов питания и других.

Ранее стало известно, что в России начал сокращаться экспорт зерна.