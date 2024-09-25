В соцсетях обнаружили сотни учетных записей пользователей, причастных к исламистам

Сотрудники управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ выявили около 400 учетных записей пользователей социальных сетей, которые были причастны к деятельности исламистов. Об этом сообщил врио начальника управления Сергей Калинин, передает ТАСС.

«Выявлено порядка 400 учетных записей, причастных к деятельности исламистских организаций», — сказал он.

23 сентября в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщили, что силовики задержали в Кабардино-Балкарии (КБР) 15 подозреваемых в распространении радикального ислама, основанного на отрицании традиционных норм ислама и законов Российской Федерации.

До этого в ФСБ России выявили женскую ячейку террористической организации в Татарстане. Ее участницы занимались распространением идеологии, основанной на доктрине создания всемирного халифата.

Ранее в России разработали новую стратегию противодействия экстремизму.