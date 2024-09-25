Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В соцсетях обнаружили сотни учетных записей пользователей, причастных к исламистам

Киберполиция выявила в соцсетях 400 связанных с исламистами учетных записей

close
Freepik.com

Сотрудники управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ выявили около 400 учетных записей пользователей социальных сетей, которые были причастны к деятельности исламистов. Об этом сообщил врио начальника управления Сергей Калинин, передает ТАСС.

«Выявлено порядка 400 учетных записей, причастных к деятельности исламистских организаций», — сказал он.

23 сентября в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщили, что силовики задержали в Кабардино-Балкарии (КБР) 15 подозреваемых в распространении радикального ислама, основанного на отрицании традиционных норм ислама и законов Российской Федерации.

До этого в ФСБ России выявили женскую ячейку террористической организации в Татарстане. Ее участницы занимались распространением идеологии, основанной на доктрине создания всемирного халифата.

Ранее в России разработали новую стратегию противодействия экстремизму.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами