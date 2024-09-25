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Возле дома в Красноярском крае, где отравилась семья, обнаружен мертвый котенок

СКР: возле дома отравившейся в Красноярском крае семьи обнаружили мертвого котенка

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Прокуратура Красноярского края

Возле дома семьи, в которой четверо детей погибли от отравления неизвестным веществом, в селе Красная Сопка Красноярского края, обнаружен мертвый котенок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное СУ СК РФ.

«Мертвый котенок обнаружен возле дома семьи под Красноярском, где от отравления неизвестным токсичным веществом умерли четыре ребенка. Тело животного отправили на экспертизу», — сообщили в ведомстве.

До этого РИА Новости со ссылкой на источник в краевом минздраве сообщало, что родителей погибших в селе Красная Сопка выписали из больницы. Мать погибших детей — на девятом месяце беременности. Плоду ничего не угрожает.

В пресс-службе СК РФ сообщали, что следствие считает основными версиями гибели детей в Красноярском крае неизвестное вещество в пище и отравление парами аэрозоля.

Дядя погибших детей рассказывал, что дом после обработки дихлофосом проветривали. Он не верит в версию отравления дихлофосом.

Ранее специалисты не смогли обнаружить превышения опасных веществ в продуктах, которые употребляла семья из села Красная Сопка Красноярского края.

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