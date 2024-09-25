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Песков назвал зерновую сделку очень сложной темой

Песков заявил, что по зерновой сделке сейчас никакого диалога не ведется

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Кирилл Брага/РИА Новости

Диалог по зерновой сделке на данный момент не ведется, это очень сложная тема. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.

«В настоящий момент никакого диалога (по зерновой сделке — прим. Газеты.Ru) не ведется. Определенный опыт по реализации зерновой сделки, а точнее нереализации, имеется. Исходим из этого опыта. Это очень сложная тема, которая зависит от множества факторов, — объяснил Песков.

25 сентября стало известно, что президент Турции Реджеп Эрдоган провел встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским, в рамках которой дал обещания по прекращению огня и зерновой сделке. Он заявил, что приложит все усилия по возобновлению этой сделки.

22 июля 2022 года Россия, Турция, Украина и ООН в Стамбуле подписали соглашение о создании коридора по вывозу по Черному морю сельхозпродукции с Украины. 16 июля 2023 года миссия России в ООН заявила о выходе из зерновой сделки.

17 июля появились сообщения о том, что за время действия сделки РФ потерпела убытки на сумму $1 млрд. В тот же день МИД Украины заявил, что прекращение зерновой сделки нельзя компенсировать поставками по суше.

В августе 2023 года Украина обратилась к ряду стран ЕС с просьбой обеспечить функционирование альтернативного зернового коридора без участия России.

27 августа 2023 года WSJ написало, что выход России из зерновой сделки помешал вывозу 3/4 украинского зерна.

Ранее была раскрыта пятерка стран — лидеров по закупкам российского зерна.

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