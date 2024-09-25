В Минобразования сделали заявление по поводу ЕГЭ по иностранному языку

В РФ предложили ввести новые экзамены для поступления в вузы. Соответствующий перечень опубликован на сайте Минобрнауки.

Отмечается, что специалисты предложили отменить экзамен по иностранному языку для ряда направлений, в частности для экономики и менеджмента. Альтернативой экзамену по иностранному языку могут быть экзамены по истории, географии и информатике.

«Текущий перечень вступительных испытаний нуждается в актуализации с учетом содержания федеральных государственных образовательных стандартов», — пояснили в министерстве.

До этого глава Минпросвещения Сергей Кравцов говорил, что в РФ появился Всероссийский родительский комитет, который создали по поручению президента Владимира Путина.

Всероссийский родительский комитет будет выполнять консультативные функции при Минпросвещения. В его состав входят родители из федеральных округов РФ, общественные деятели, а также сотрудники министерства и находящихся в его ведении организаций.

Ранее педагог Всеволод Луховицкий рассказал, почему российские школьники уходят на домашнее обучение.