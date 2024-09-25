В Следственном комитете назвали основные версии отравления детей в Красноярском крае

Следствие считает основными версиями гибели детей в Красноярском крае неизвестное вещество в пище и отравление парами аэрозоля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

Следователи считают, что семья могла употребить в пищу продукты питания с неизвестным веществом общетоксического действия. Также рассматривается отравление в результате вдыхания паров инсектицидного аэрозоля.

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До этого дядя детей, пострадавших в результате отравления в Красноярском крае, рассказывал, что дом после обработки дихлофосом проветривали. По словам мужчины, он не верит в версию отравления дихлофосом.

Ранее специалисты не обнаружили превышения опасных веществ в продуктах, которые употребляла семья из села Красная Сопка Красноярского края.