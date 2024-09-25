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Фигурант дела о стрельбе в офисе Wildberries может скрыться и угрожать следствию

ТАСС: фигурант дела о стрельбе в офисе Wildberries Висаригов может скрыться

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Фигурант дела о стрельбе в офисе Wildberries А.З. Висаригов может скрыться от правоохранителей и попытаться оказать давление на следствие. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Также в документах выражаются опасения о возможном уничтожении фигурантом улик.

Также из судебных материалов стало известно, что напавшим на офис Wildberries грозит пожизненное заключение.

18 сентября у офиса Wildberries в центре Москвы произошел вооруженный конфликт. Татьяна Бакальчук заявила, что ее муж с вооруженными людьми пытался захватить офис компании в Романовом переулке в Москве.

Вооруженные люди в масках также пришли в офис Wildberries на «Динамо». Сам Владислав Бакальчук утверждает, что приехал на переговоры, а на него и его команду совершили нападение. Бакальчук избежал ареста, хотя против него выдвинуты обвинения по тяжелым статьям.

Ранее в Wildberries заявили, что Владислав Бакальчук путается в показаниях.

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Стрельба в офисе Wildberries
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