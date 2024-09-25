Участникам нападения на офис Wildberries грозит пожизненное заключение

Участникам нападения на офис Wildberries в Москве грозит пожизненное заключение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

«Фигуранты дела обвиняются в совершении пяти преступлений, за три из которых предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы», — говорится в материалах дела.

Отмечается, что они «осознанно» пошли «против общественной безопасности и общественного порядка» в присутствии сотрудников полиции, что «свидетельствует об их склонности к совершению противоправных действий и отсутствии контроля за собственным поведением».

24 сентября стало известно, что участника конфликта у офиса Wildberries Игоря Коноплева отпустили на свободу на следующий день после того, как он был арестован на два месяца. Сейчас Коноплев находится дома, его процессуальный статус неизвестен. Мужчина является известным бизнесменом и владеет долей в сети кофеен «Тревелерс кофе».

Ранее депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов и представители Ингушетии обсудили перестрелку у офиса Wildberries.