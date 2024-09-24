На олимпиаду по финансовой безопасности в «Сириус» приедут участники из 36 стран

В финале международной олимпиады по финансовой безопасности, которая пройдет на федеральной территории «Сириус», примут участие более 550 участников из 36 стран. Об этом на заседании организационного комитета по подготовке и проведению мероприятия сообщил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

«Несмотря на текущую международную ситуацию, нам удалось не только сохранить, но и расширить уровень организации и проведения олимпиады», — отметил вице-премьер.

Он уточнил, что победители олимпиады получат возможность поступить в ведущие вузы страны, также перед ними откроются перспективы трудоустройства в России.

Дмитрий Чернышенко напомнил, что в прошлом году в олимпиаде по финансовой безопасности приняли участие 19 стран.

Он также сообщил, что накануне на площадке Финансового университета при правительстве РФ прошла учредительная конференция и был дан старт запуску международного движения по финансовой безопасности, которое объединило представителей 36 стран.

Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин сообщил, что во время олимпиады на площадках «Сириуса» встретятся школьники, студенты, представители финансовых разведок, бизнес-сообщества и научно-образовательной сферы.

Программа финала включает более 40 обучающих мероприятий для школьников и студентов, в том числе встречи с будущими работодателями и мероприятия по профориентированию.

«Школьники и студенты смогут не только продемонстрировать свои знания, но и получить новые компетенции на мастер-классах, панельных дискуссиях и интерактивных мастерских», — заявил директор Росфинмониторинга.

Международная олимпиада по финансовой безопасности пройдет с 30 сентября по 4 октября в «Сириусе».