Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На олимпиаду по финансовой безопасности в «Сириус» приедут участники из 36 стран

В олимпиаде по финансовой безопасности примут участие более 550 участников

close
edu.gov.ru

В финале международной олимпиады по финансовой безопасности, которая пройдет на федеральной территории «Сириус», примут участие более 550 участников из 36 стран. Об этом на заседании организационного комитета по подготовке и проведению мероприятия сообщил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

«Несмотря на текущую международную ситуацию, нам удалось не только сохранить, но и расширить уровень организации и проведения олимпиады», — отметил вице-премьер.
Он уточнил, что победители олимпиады получат возможность поступить в ведущие вузы страны, также перед ними откроются перспективы трудоустройства в России.

Дмитрий Чернышенко напомнил, что в прошлом году в олимпиаде по финансовой безопасности приняли участие 19 стран.

Он также сообщил, что накануне на площадке Финансового университета при правительстве РФ прошла учредительная конференция и был дан старт запуску международного движения по финансовой безопасности, которое объединило представителей 36 стран.

Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин сообщил, что во время олимпиады на площадках «Сириуса» встретятся школьники, студенты, представители финансовых разведок, бизнес-сообщества и научно-образовательной сферы.

Программа финала включает более 40 обучающих мероприятий для школьников и студентов, в том числе встречи с будущими работодателями и мероприятия по профориентированию.

«Школьники и студенты смогут не только продемонстрировать свои знания, но и получить новые компетенции на мастер-классах, панельных дискуссиях и интерактивных мастерских», — заявил директор Росфинмониторинга.

Международная олимпиада по финансовой безопасности пройдет с 30 сентября по 4 октября в «Сириусе».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами