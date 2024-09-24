В Минздраве оценили вероятность отравления российской семьи дихлофосом

Дихлофос – это опасный химикат, отравиться которым легко при неправильной обработке помещения. Использовать его должны вызванные на дом специалисты, жителям на время обработки следует уйти из дома, а затем – правильно провести влажную уборку, рассказал RT главный внештатный диетолог Минздрава России, академик РАН Виктор Тутельян.

Так эксперт прокомментировал сообщение о том, что одной из главных версий отравления семьи в селе Красная Сопка Красноярского края стало применение дихлофоса.

Проводиться обработка этим средством и последующая уборка помещения должна строго по инструкции, лучше привлекать к этому профессионалов, подчеркнул Тутельян. Он напомнил, что отравившаяся семья все сделала самостоятельно, что говорит о вероятном превышении концентрации средства, попавшего на кожу и на слизистые жильцов дома.

«Дети, как наиболее чувствительные, получили большую дозу. Исследование продолжается, поэтому пока только предварительные выводы», — добавил врач.

Напомним, четверо детей и их родители из села Красная Сопка в Красноярском крае отравились неизвестным веществом 21 сентября. Ни одного ребенка спасти не удалось. СК сообщил, что в анализах пострадавших нашли следы вещества, которое, предварительно, входит в состав дихлофоса. К расследованию привлекли экспертов федерального экспертного учреждения Москвы.

Врачи ранее исключили кишечную инфекцию у отравившейся семьи в Красноярском крае.