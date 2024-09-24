Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

СК опрашивает медперсонал больницы в Красноярском крае, куда поступила отравившаяся семья

СК опрашивает медиков Назаровской больницы, куда поступила отравившаяся семья

close
Ростислав Нетисов/РИА «Новости»

Сотрудники Следственного комитета РФ проводят допрос медицинского персонала Назаровской больницы Красноярского края, куда поступила семья из сельской больницы после отравления. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный СК.

«Прямо сейчас проводится допрос медицинского персонала, который работал со всеми пострадавшими, детьми и взрослыми, в Назаровской больнице», — сказано в сообщении.

21 сентября шесть членов семьи из села Красная Сопка почувствовали недомогание после ужина пельменями и курицей из местного магазина. Из всей семьи в живых остались только отец и мать — женщина находится на девятом месяце беременности. Утром 23 сентября они пришли в сознание.

Позднее выяснилось, что дом семьи в день отравления обрабатывали дихлофосом. При этом Следственный комитет не обнаружил в организме одной из девочек следов химических веществ, используемых для борьбы с мухами.

Ранее токсиколог рассказал, что делать при отравлении химикатами.

Все новости на тему:
Отравление семьи дихлофосом
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами