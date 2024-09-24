СК опрашивает медперсонал больницы в Красноярском крае, куда поступила отравившаяся семья

Сотрудники Следственного комитета РФ проводят допрос медицинского персонала Назаровской больницы Красноярского края, куда поступила семья из сельской больницы после отравления. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный СК.

«Прямо сейчас проводится допрос медицинского персонала, который работал со всеми пострадавшими, детьми и взрослыми, в Назаровской больнице», — сказано в сообщении.

21 сентября шесть членов семьи из села Красная Сопка почувствовали недомогание после ужина пельменями и курицей из местного магазина. Из всей семьи в живых остались только отец и мать — женщина находится на девятом месяце беременности. Утром 23 сентября они пришли в сознание.

Позднее выяснилось, что дом семьи в день отравления обрабатывали дихлофосом. При этом Следственный комитет не обнаружил в организме одной из девочек следов химических веществ, используемых для борьбы с мухами.

Ранее токсиколог рассказал, что делать при отравлении химикатами.