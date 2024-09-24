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Россиянина со старинными монетами в ботинке задержали на границе

В Домодедово таможенники остановили мужчину со старинными монетами в ботинке

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ФТС России

Сотрудники аэропорта Домодедово обнаружили у пассажира старинные монеты, которые он привез из заграничной поездки. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

Мужчина прибыл рейсом из Дубая. При прохождении «зеленого» коридора на пассажире сработал металлодетектор. При подробном осмотре вещей путешественника инспекторов заинтересовала его куртка и ботинок, в которых мужчина припрятал монеты, которые, как он пояснил, приобрел для личной коллекции на рынке в ЮАР.

«Пассажир перевозил масонский знак Королевского ордена Шотландии и 78 старинных монет XVIII–XX вв.», — рассказали сотрудники ФТС.

Эксперты установили, что часть монет признаны культурной ценностью. Среди них были немецкие шиллинги, английские пенсы, восточно-индийские анны, греческие лепты, римские кваттрино, итальянские чентезимо, изготовленные из серебра и меди в разных городах Европы, Индии, Папской области. Для ввоза подобных сувениров мужчина должен был обзавестись разрешением министерства культуры РФ.

По словам нарушителя, он не знал о подобных ограничениях. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Контрабанда культурных ценностей» УК РФ.

Ранее в Подмосковье таможенники изъяли нелегальные духи на 200 млн рублей.

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