Врач назвала продукты, которые нельзя есть перед авиаперелетом

Перед авиаперелетом лучше отказаться от употребления жирного мяса, которое может вызвать дискомфорт из-за длительного нахождения в сидячем положении. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

«Во время полета нарушается циркуляция крови из-за долгого сидячего положения и возрастает риск образования тромбов. Поэтому лучше не есть продукты с содержанием витамина K, которые сгущают кровь, — петрушку, листовой салат и шпинат. Сгущать кровь также может крепкий кофе, поэтому после его употребления нужно обязательно пить воду», — предупредила врач.

Кроме того, она советует исключить из рациона алкоголь, потому что он может спровоцировать обезвоживание, а также увеличить риск развития инсульта и инфаркта. Бобовые, например, горох или фасоль, могут вызвать вздутие, добавила Соломатина. Она советует отдавать предпочтение перед перелетом легкоусваиваемой пище. По ее словам, можно съесть суп-пюре, сыр, рыбу, паштет, курицу, индейку.

Американский фармацевт и диетолог Дебора Грейсон до этого говорила, что кофе и чай не рекомендуется употреблять вместе с красным мясом и зелеными листовыми овощами.

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