В Госдуме призвали изменить для белгородцев условия жилищного сертификата

Для потерявших свое жилье из-за обстрелов Вооруженных сил Украины жителей Белгородской области нужно изменить условия применения жилищного сертификата. Они должны иметь возможность покупать с его помощью дома площадью меньше утраченного не более, чем на 15%. Соответствующее предложение замруководителя фракции ЛДПР Сергей Леонов направил губернатору региона Вячеславу Гладкову, сообщает RT со ссылкой на копию письма.

Сегодня, чтобы воспользоваться сертификатом, белгородцы должны найти жилье площадью не менее утраченного. В Курской области жителям разрешено покупать жилье площадью на 15% меньше потерянного. Такое же правило следует ввести в Белгородской области, так как об этом просят сами жители, говорится в обращении.

Леонов призвал устранить законодательный пробел, подчеркнув, что это станет реальной помощью жителям в покупке жилья и не потребует расходования дополнительных бюджетных денег.

До этого председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов предложил выдавать жилищные сертификаты людям, покинувшим прифронтовые села в Запорожской области. Он подчеркнул, что им некуда возвращаться, поэтому они нуждаются в поддержке.

Ранее сообщалось, что жителям Белгородской области увеличат компенсацию за аренду жилья.