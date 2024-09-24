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В Башкирии девочка прокрутила пальцы в мясорубке, спасти удалось не все

В Башкирии полуторагодовалая девочка засунула руку в мясорубку

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Телеграм-канал «Айрат Рахматуллин»

Девочка из Башкортостана попала в больницу после того, как решила помочь матери на кухне. Об этом сообщает министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин в официальном Telegram-канале.

Инцидент произошел в Баймаке. Во время работы на кухне полуторагодовалый ребенок случайно засунул руку в электрическую мясорубку. Приехавшие на место медики оперативно доставили пострадавшую в больницу, где ей оказали необходимую помощь.

После этого пациентку направили в операционную, где врачи сделали все необходимое, чтобы помочь девочке.

«К сожалению, несмотря на все усилия команды медиков и спасателей, удалось спасти не все пальцы. Ткани были серьезно повреждены», – поделился Рахматуллин.

До этого в одной из социальных столовых Петербурга сотрудница получила травму из-за мясорубки. Женщина готовила еду, когда ее палец попал в механизм. Она обратилась в больницу, но специалисты приняли решение об ампутации. После операции состояние пострадавшей медики оценили как удовлетворительное.

Ранее 80-летняя ростовчанка избила мужа мясорубкой из-за старых обид.

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