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Работница столовой лишилась пальца в мясорубке

«78.ru»: в Петербурге сотрудница столовой лишилась пальца в мясорубке

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FotograFFF/Shutterstock

В Петербурге сотрудница социальной столовой получила травму на рабочем месте, палец женщины попал в мясорубку. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел в одной из социальных столовых, где посетителей кормят бесплатно. 7 августа в медицинское учреждение обратилась 54-летняя сотрудница столовой, женщина рассказала, что во время работы ее палец попал в мясорубку.

После обследования было принято решение об ампутации фаланги на левой руке, состояние пострадавшей медики оценивают как удовлетворительное.

До этого сообщалось, что в селе Слободчики Тюменской области ребенок получил серьезные травмы, засунув руку в работающую электромясорубку. 23-летняя мать оставила дочь без присмотра на кухне с включенной мясорубкой. В какой-то момент ребенок из любопытства засунул в агрегат правую руку. Лезвия мясорубки отрезали кисть на уровне запястья. Четырехлетнюю девочку экстренно госпитализировали. В отношении матери пострадавшей возбуждено уголовное дело.

Ранее петербургские врачи спасли двухлетнему ребенку руку от ампутации после травмы в электромясорубке.

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