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Прокуратура назвала основную версию отравления семьи под Красноярском

Прокуратура: семья в Красноярском крае могла отравиться дихлофосом

Основной версией отравления семьи в Красноярском крае, в которой погибли четверо детей, стало отравление дихлофосом. Об этом сообщили РИА Новости в региональной прокуратуре.

В региональном Следственном комитете сообщали агентству, что дом, в котором проживала отравившаяся семья, в день трагедии обрабатывали дихлофосом, а дети в это время гуляли на улице.

Для установления точной причины отравления следователи подключили к расследованию экспертов федерального экспертного учреждения Москвы.

21 сентября шесть членов семьи из села Красная Сопка почувствовали недомогание после ужина пельменями и курицей из местного магазина. Из всей семьи остались в живых только отец и мать — женщина на девятом месяце беременности. Утром 23 сентября они пришли в сознание.

Подробнее о трагедии — в материале «Газеты.ru».

Ранее в доме отравившейся под Красноярском семьи нашли подозрительный порошок.

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