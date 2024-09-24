Прокуратура назвала основную версию отравления семьи под Красноярском

Основной версией отравления семьи в Красноярском крае, в которой погибли четверо детей, стало отравление дихлофосом. Об этом сообщили РИА Новости в региональной прокуратуре.

В региональном Следственном комитете сообщали агентству, что дом, в котором проживала отравившаяся семья, в день трагедии обрабатывали дихлофосом, а дети в это время гуляли на улице.

Для установления точной причины отравления следователи подключили к расследованию экспертов федерального экспертного учреждения Москвы.

21 сентября шесть членов семьи из села Красная Сопка почувствовали недомогание после ужина пельменями и курицей из местного магазина. Из всей семьи остались в живых только отец и мать — женщина на девятом месяце беременности. Утром 23 сентября они пришли в сознание.

Подробнее о трагедии — в материале «Газеты.ru».

Ранее в доме отравившейся под Красноярском семьи нашли подозрительный порошок.