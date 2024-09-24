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Суд арестовал имущество завода по делу о хищении при строительстве «Газпром Арены»

Суд арестовал имущество КЭМЗ по делу о хищении при строительстве «Газпром Арены»

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Алексей Даничев/РИА Новости

Суд арестовал 50% долей и имущество ООО «Курский Электромеханический Завод» (КЭМЗ) в рамках уголовного дела о хищении денежных средств при строительстве футбольного стадиона «Газпром Арена». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Уголовное дело было возбуждено в 2016 году.

Согласно материалам дела, под имуществом КЭМЗ подразумеваются земельный участок площадью 20 тысяч квадратных метров и два нежилых здания. Судья считает, что арест долей и имущества позволит надлежащим образом обеспечить установленный порядок уголовного судопроизводства, в том числе исполнение приговора в части имущественных взысканий.

Строительство нового стадиона на Крестовском острове в Санкт-Петербурге для футбольного клуба «Зенит» началось в 2007 году, позднее в связи с заявкой на проведение чемпионата мира по футболу 2018 года проект продолжили совершенствовать. Эта арена является одной из самых дорогостоящих спорткомплексов в мире, на ее строительство ушло более 40 млрд рублей, при этом изначально планировалось потратить порядка 6,7 млрд рублей.

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