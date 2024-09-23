Политолог назвал Россию великой научной державой

Россия — один из мировых лидеров в области науки, и мы должны сохранить эту позицию, делая упор на обеспечение технологического суверенитета страны. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил политолог, научный руководитель института региональных проблем, доцент Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Журавлев.

Политолог отметил, что развитие технологий невозможно без развития науки. При этом он подчеркнул, что связь между технологиями и наукой очень сложная.

«Прямого использования в технологии теории Эйнштейна не бывает. Но если бы ее не было, как говорят почти все ядерщики, не было бы ядерной энергетики», — сказал Дмитрий Журавлев.

Россию он назвал великой научной державой, имеющей весь спектр научных направлений.

«С другой стороны — мы довольно долго смотрели на это спустя рукава. Нам казалось, что мы такие великие, что нам и делать ничего не надо. Сегодняшняя встреча президента России Владимира Путина с главой Курчатовского института Михаилом Ковальчуком показала, что в настоящий момент вопросы развития стратегически важных направлений науки являются приоритетными», — заявил Дмитрий Журавлев.

По мнению политолога, Курчатовский институт», реализующий сотни исследовательских проектов в самых перспективных областях — от физики до экологии — был и остается флагманом научной составляющей страны.

«В области технологий у нас есть «Росатом», а в области науки лидирует Курчатовский институт», — констатировал научный руководитель института региональных проблем.

Также политолог отметил роль нацпроекта «Наука и университеты» в развитии страны.

«Средний возраст физиков-академиков в стране — 70 лет с хвостиком. Поэтому встает вопрос о пополнении отрасли молодыми учеными. Задача этого нацпроекта — сделать так, чтобы между высокой наукой и вузовской не было разрыва», — пояснил Журавлев.

23 сентября президент России Владимир Путин и руководитель Курчатовского института Михаил Ковальчук обсудили приоритетные направления работы научного центра.