Путин поручил выделить деньги на поддержку российских игроделов

Президент России Владимир Путин по итогам визита в Якутию поручил кабмину проработать вопрос о выделении бюджетных средств на поддержку отечественных игровых разработчиков. Об этом говорится на сайте Кремля.

«Предусмотреть выделение из федерального бюджета бюджетных ассигнований на поддержку отечественных разработчиков видеоигр», — указано в поручении.

Отмечается, что деньги будут выделены некоммерческой организации «Институт развития интернета».

Ответственным за исполнение поручения назначили премьер-министра Михаила Мишустина. Путин ожидает представления доклада по теме до 15 октября.

В июле сообщалось, что топ-50 российских разработчиков видеоигр по итогам 2023 года получили совокупную выручку в размере 45,4 млрд рублей. Это на 18% превышает показатель за предыдущий год. Лидером по объему выручки в 2023-м стала Lesta Games, поддерживающая в России и Белоруссии «Мир танков», «Мир кораблей» и Tanks Blitz.

Ранее в России назвали самые продаваемые в 2024 году видеоигры.