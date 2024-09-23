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Путин предложил разрешить продление срока службы главы СК после 70 лет

Путин внес в Госдуму проект о продлении срока службы главы СК после 70 лет

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Валерий Шарифулин/РИА Новости

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Государственной думы проект закона, предусматривающий возможность продления лидером РФ срока службы главы Следственного комитета, достигшего возраста 70 лет. Информация об этом появилась на сайте нижней палаты парламента.

Путин предложил внести изменения в часть 4 статьи 30 Федерального закона «О Следственном комитете Российской Федерации». В обновленной версии появится следующее предложение:

«Срок пребывания на службе председателя Следственного комитета, достигшего возраста 70 лет, может быть продлен президентом Российской Федерации».

Сейчас главой Следкома является Александр Бастрыкин, который занимает пост с января 2011 года. 27 августа 2024-го ему исполнился 71 год.

На прошлой неделе Путин внес в Госдуму другой законопроект, который касался сферы международных отношений, а именно — ратификации соглашения между РФ и Южной Осетией о развитии военно-технического сотрудничества.

Ранее Путин указом исключил иноагентов из кадрового резерва госструктур РФ.

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