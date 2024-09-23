В центре Москвы потушили пожар в историческом здании

В Большом Черкасском переулке в центре Москвы ликвидировали возгорание на крыше реконструируемого административного здания, построенного в конце XIX века. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного ГУ МЧС России.

«Огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар», — говорится в публикации.

В ведомстве добавили, что в результате пожара никто не пострадал.

Здание в Большом Черкасском переулке загорелось 23 сентября. По информации ТАСС, в переулке загорелась крыша дома №8/6, построенного в конце XIX века и в настоящее время находящегося на реконструкции. Площадь пожара достигла 150 квадратных метров, рассказал журналистам источник в оперативных службах.

До этого сообщалось, что в селе Свердловской области загорелась дача. В ходе тушения возгорания были обнаружены двое подростков 15 и 16 лет, спасти их не удалось.

Ранее в сети появилось видео пожара, уничтожившего автомойку в Ставрополе.