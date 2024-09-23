Токсиколог рассказал, что делать при отравлении химикатами

Отравы для насекомых и крыс при попадании в организм человека могут привести к летальному исходу за несколько минут. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-токсиколог Михаил Кутушов после отравления семьи из шести человек неизвестным веществом.

«Трагический случай отравления в Красноярском крае подчеркивает опасность неправильного обращения с химическими веществами, особенно ядохимикатами. Пестициды, предназначенные для борьбы с вредителями <…> опасны для человека, особенно при попадании в организм в больших дозах», — сказал врач.

Он отметил, что некоторые их виды действуют очень быстро, вызывая тяжелую интоксикацию и могут привести к летальному исходу в течение нескольких часов или даже нескольких минут.

«Крысиный яд, как правило, содержит сильные токсины, которые действуют на центральную нервную систему, сердечно-сосудистую систему и другие важные органы <…> В некоторых случаях летальный исход может наступить очень быстро, в течение нескольких часов, а иногда даже минут», — заявил Кутушов.

Токсиколог подчеркнул, что при отравлении необходимо как можно скорее обратиться к врачу, а также сохранить остатки пищи и упаковку, которые могли контактировать с ядом.

«В случае подозрения на отравление необходимо немедленно вызывать скорую. Важнейшим фактором является быстрая медицинская помощь, так как каждая минута может быть решающей. Важно сообщить медикам все необходимые данные: что было съедено, где была приобретена пища, есть ли подозрения на контакт с ядовитыми веществами. Также необходимо сохранить остатки пищи, упаковку и другие предметы, которые могли быть в контакте с ядом, что поможет установить причину отравления», — отметил он.

По словам Кутушова, скорость летального исхода зависит от нескольких факторов: типа яда, его количества, пути попадания в организм, индивидуальной чувствительности к токсичным веществам, возраста и состояния здоровья. Кроме того, он напомнил о необходимости хранить химикаты в оригинальных упаковках.

«Следует всегда хранить ядохимикаты в недоступных для детей местах, в оригинальной упаковке с четкой маркировкой и соблюдать правила безопасности при их использовании», — добавил токсиколог.

21 сентября семья из шести человек отравилась продуктами из магазина в селе Красная Сопка Красноярского края. По данным местного СК, накануне двое взрослых и четверо их детей съели пельмени из магазина «Олимп», а также курицу — на следующий день у всех появились симптомы пищевого отравления. С признаками тошноты и рвоты семья обратилась в больницу. Детей спасти не удалось.

Из всей семьи в живых остались только отец и мать — она на девятом месяце беременности. Утром 23 сентября они пришли в сознание. По одной из версий, во время готовки семья могла перепутать приправу с отравой для мух. В СК уточнили, что данные вещества направят на химическую экспертизу, которая определит их состав и влияние на организм человека. При этом женщина утверждает, что не добавляла в еду посторонние вещества.

Ранее знакомая называла пострадавшую семью благополучной.