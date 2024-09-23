В районе метро «Китай-город» в Москве загорелось историческое здание

В Большом Черкасском переулке в Москве, в районе станции метро «Китай-город» загорелось здание. Кадрами с места происшествия поделился Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По данным ТАСС, в переулке горит крыша дома №8/6, построенного в конце XIX века и в настоящее время находящегося на реконструкции. Площадь пожара достигла 150 квадратных метров, рассказал журналистам источник в оперативных службах.

Накануне сообщалось о возгорании хозяйственных построек во Владимире. По информации МЧС, из-за сухой погоды огонь быстро распространился на площади 2,5 тысячи квадратных метров. На месте происшествия работали 30 спасателей и 11 единиц техники. Спустя некоторое время пожар удалось локализовать.

В ночь на ту же дату в селе Свердловской области загорелась дача. В ходе тушения возгорания были обнаружены двое подростков 15 и 16 лет, спасти их не удалось.

Ранее в сети появилось видео пожара, уничтожившего автомойку в Ставрополе.