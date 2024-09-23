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В Тихорецком районе Краснодарского края начали оценивать ущерб от атаки дронов

Штабы для приема граждан открыли в Тихорецком районе Кубани после атаки дронов

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Телеграм-канал «Оперативный штаб - Краснодарский край»

Штабы для приема жителей открыли в Тихорецком районе Краснодарского края, который подвергся атаке украинских дронов. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба региона.

В заявлении отмечается, что штабы появились в поселках Каменный и Тихонький. Обращения принимают от людей, чье имущество было повреждено в результате действий Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Принимают граждан специалисты администрации Тихорецкого городского поселения, муниципальных управлений социальной защиты и образования», — говорится в публикации.

Кроме того, сбором информации для оценки причиненного жителям ущерба занимаются специальные мобильные группы. Их члены уже начали обход домовладений в атакованных беспилотниками населенных пунктах.

21 сентября в Тихорецком районе Краснодарского края сбили два дрона ВСУ. Однако обломки одного из них при падении на землю спровоцировали пожар, который перекинулся на склад с взрывоопасными предметами. После этого началась их детонация.

Власти решили эвакуировать людей из потенциально опасной зоны, организовав для них пункты временного размещения. Гражданам разрешили вернуться домой только 23 сентября, к тому моменту сотрудники МЧС РФ устранили все очаги возгорания.

Ранее в Тихорецком районепосле атаки беспилотников закрыли одну школу и один детский сад.

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