Московский суд заочно арестовал ЛГБТ-блогера Карена Шаиняна*

Савеловский суд Москвы заочно арестовал видеоблогера Карена Шаиняна (признан Минюстом России иноагентом, внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) по статье о финансировании экстремистской деятельности. Об этом сообщили РИА Новости источники в суде.

Мера пресечения будет действовать с момента задержания на территории РФ или экстрадиции.

Шаинян проходит фигурантом дела по статье «Предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг, заведомо предназначенных для финансирования экстремистской организации». По ней ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Блогер ведет различные шоу на своем YouTube-канале об ЛГБТ-сообществе («Международное общественное движение ЛГБТ» (признано в России экстремистским и запрещено) признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) в России, в том числе шоу «Straight Talk With Gay», а также о политике.

В начале 2022 года блогер покинул страну. 15 апреля 2022 года Минюст России внес журналиста в реестр СМИ-иноагентов. По данным из открытых источников, Шаинян является геем.

В июле 2023 года Росфинмониторинг внес Шаиняна в перечень лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Ранее суд арестовал имущество продюсера Александра Роднянского (признан в РФ иностранным агентом).