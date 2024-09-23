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Мать умерших в Красноярском крае детей рассказала, как готовила пищу

СК РФ: мать умерших в Красноярском крае детей рассказала о приготовлении еды

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СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Мать детей, скончавшихся от отравления в селе Красная Сопка Красноярского края, рассказала следователям, как готовила еду. Об этом сообщает в Telegram-канале следственное управление СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По словам женщины, она не добавляла посторонних веществ в еду.

«Она приобрела в местном продуктовом магазине сырую курицу, пельмени и приправу. Утром 20 сентября женщина сварила пельмени, которые она, ее супруг и двое детей употребили в пищу», — поделились в ведомстве.

Отмечается, что в обеденное время двое детей самостоятельно сварили пельмени и съели их. Вечером взрослые ели курицу с картофелем, а дети — пельмени. Женщина уточнила, что не добавляла посторонних веществ в еду во время ее приготовления, приправу она добавила только в курицу. Утром 21 сентября дети начали жаловаться на плохое самочувствие, а позже признаки отравления появились и у взрослых.

До этого прокуратура по региону сообщала, что в доме отравившейся семьи из Назаровского района Красноярского края нашли неизвестный порошок.

Ранее в прокуратуре сообщили, что семья из Красноярского края не покупала курицу в магазине.

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