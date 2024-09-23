Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Суд арестовал задержанных в КБР участников экстремистского сообщества

Задержанных в КБР участников экстремистского сообщества арестовали на два месяца

close
Freepik.com

Суд арестовал на два месяца 15 задержанных в Кабардино-Балкарии по подозрению в распространении радикального ислама. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов региона.

Подозреваемых задержали утром 23 сентября в селе Исламей Баксанского района КБР. Их обвиняют в публичном распространении радикальной идеологии, основанной на отрицании традиционных норм ислама и законов РФ, сообщили в ФСБ.

Члены экстремистской ячейки координировали свои действия через мессенджер WhatsАрр. Они также морально и физически издевались над теми, кто не соответствовал идеологии.

СК РФ возбудил уголовное дело по статье об организации экстремистского сообщества, наказание по ней предусматривает до 10 лет лишения свободы.

До этого в ФСБ России выявили женскую ячейку террористической организации в Татарстане. Ее участницы занимались распространением идеологии, основанной на доктрине создания всемирного халифата.

Ранее в России разработали новую стратегию противодействия экстремизму.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами