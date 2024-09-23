Суд арестовал задержанных в КБР участников экстремистского сообщества

Суд арестовал на два месяца 15 задержанных в Кабардино-Балкарии по подозрению в распространении радикального ислама. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов региона.

Подозреваемых задержали утром 23 сентября в селе Исламей Баксанского района КБР. Их обвиняют в публичном распространении радикальной идеологии, основанной на отрицании традиционных норм ислама и законов РФ, сообщили в ФСБ.

Члены экстремистской ячейки координировали свои действия через мессенджер WhatsАрр. Они также морально и физически издевались над теми, кто не соответствовал идеологии.

СК РФ возбудил уголовное дело по статье об организации экстремистского сообщества, наказание по ней предусматривает до 10 лет лишения свободы.

До этого в ФСБ России выявили женскую ячейку террористической организации в Татарстане. Ее участницы занимались распространением идеологии, основанной на доктрине создания всемирного халифата.

Ранее в России разработали новую стратегию противодействия экстремизму.