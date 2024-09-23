Синоптик рассказал о погоде на юге России на неделе

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что температура на юге России в течение всей недели будет держаться на уровне +24...+28°С. Его слова передает ТАСС.

По его словам, в регионе продолжается бархатный сезон, температура воды составляет около +24°C.

«В Крыму прогнозируется 25-26 градусов, ночные температуры тоже совершенно комфортные — 17-19 градусов», — добавил синоптик.

До этого Вильфанд сообщал, что заморозки прогнозируются более чем в 20 регионах России в течение ближайших дней.

По его словам, заморозки ожидаются в Кировской, Нижегородской, Свердловской областях, а также в республике Марий Эл, Башкирии, Татарстане и Пермском крае. Там температура воздуха может опуститься до -5°C в ночное время.

Однако в Самарской, Ульяновской, Саратовской, Пензенской областях, а также в Чувашии и Удмуртии первые морозы придут всего на один день.

Ранее в Санкт-Петербурге был побит температурный рекорд, державшийся более 130 лет.