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Из Курской области в другие регионы РФ вывезли сотни детей

Губернатор Смирнов сообщил, что Курскую область покинули более 1,5 тыс. детей

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Телеграм-канал «Алексей Смирнов»

Более 1,5 тыс. детей покинули территорию Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов в Telegram-канале.

По его словам, они находятся в Крыму, Петербурге, Дагестане, на Кубани, Ставрополье, а также в Тверской, Московской, Волгоградской, Самарской и Калужской областях. Детей сопровождают 455 педагогов и родителей. Куряне живут на базах лагерей и санаториев, а ребята ходят в местные школы и могут посещать кружки, секции и экскурсии.

«До конца сентября еще 568 ребят с сопровождающими поедут в Санкт-Петербург и Краснодарский край», — написал глава области.

Он добавил, что курян ждут и в других регионах РФ, а также выразил благодарность за помощь, которую региону оказывает вся страна.

С 6 августа ВС РФ ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции. Президент РФ Владимир Путин 12 августа заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР и ЛНР, а также пообещал «достойный ответ» Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее в МИД РФ заявили, что ВСУ вывезли часть жителей Курской области «неизвестно куда».

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