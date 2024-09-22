Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Mash: туристы из России 12 часов не могут улететь из ОАЭ

Mash: рейс из Абу-Даби в Москву задержали из-за перегрева двигателя на 12 часов

close
wichayada suwanachun/Shutterstock/FOTODOM

Пассажиры российской авиакомпании на 12 часов застряли в аэропорту Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах, пишет Mash.

По данным Telegram-канала, вылет во Внуково откладывают с 8:30 из-за неисправности двигателя. По предварительной информации, он перегрелся.

Отдыхающие рассказали, что сотрудники авиакомпании обещали оперативно устранить неисправность или обеспечить прибытие из Москвы другого самолета. Сейчас их вызывают по фамилиям, чтобы начать размещать в отеле.

Mash уточняет, что, если после выселения туристов из гостиницы в 20:00, самолет снова не сможет вылететь, отдыхающим самим придется решать свои проблемы.

19 сентября рейс Москва — Сочи задержали почти на четыре часа из-за столкновения самолета с телескопическим трапом в аэропорту Внуково. Пассажиры при этом не пострадали, но первый двигатель самолета оказался поврежден. Кроме того, на лайнере остались вмятина и царапина.

Ранее в Новосибирске мужчины из бизнес-класса задержали самолет на два часа шуткой о бомбе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами