Mash: туристы из России 12 часов не могут улететь из ОАЭ

Пассажиры российской авиакомпании на 12 часов застряли в аэропорту Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах, пишет Mash.

По данным Telegram-канала, вылет во Внуково откладывают с 8:30 из-за неисправности двигателя. По предварительной информации, он перегрелся.

Отдыхающие рассказали, что сотрудники авиакомпании обещали оперативно устранить неисправность или обеспечить прибытие из Москвы другого самолета. Сейчас их вызывают по фамилиям, чтобы начать размещать в отеле.

Mash уточняет, что, если после выселения туристов из гостиницы в 20:00, самолет снова не сможет вылететь, отдыхающим самим придется решать свои проблемы.

19 сентября рейс Москва — Сочи задержали почти на четыре часа из-за столкновения самолета с телескопическим трапом в аэропорту Внуково. Пассажиры при этом не пострадали, но первый двигатель самолета оказался поврежден. Кроме того, на лайнере остались вмятина и царапина.

Ранее в Новосибирске мужчины из бизнес-класса задержали самолет на два часа шуткой о бомбе.