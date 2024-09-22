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Умер английский актер, озвучивший персонажа в мультсериале «Свинка Пеппа»

Британский актер Дэвид Грэм скончался на 100-м году жизни

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imdb.com

Британский актер, сценарист и артист озвучивания Дэвид Грэм ушел из жизни в возрасте 99 лет. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на некролог ВВС.

Сообщается, что Грэм умер 20 сентября. Причина смерти не называется.

Будущий артист родился в 1925 году в Лондоне. Обучение актерскому мастерству проходил в США, служил в Военно-воздушных силах Великобритании. Начал карьеру с театральных постановок. Стал известен по ролям в сериалах «Тиндерберды», «Чисто английское убийство» и «Доктор Кто». Также он озвучил Дедушку Свина в проектах франшизы «Свинка Пеппа» и мутантов-далеков в уже упомянутом сериале «Доктор Кто».

10 сентября сообщалось, что американский актер Джеймс Эрл Джонс, прославившийся озвучкой Дарта Вейдера в кинематографической франшизе «Звездные войны», скончался в возрасте 93 лет. Он также озвучивал Вейдера в анимационном сериале «Звездные войны: Повстанцы» и мини-сериале «Оби-Ван Кеноби». В 2012 году Джонс был удостоен почетного «Оскара».

Ранее умер актер, озвучивший Гомера Симпсона.

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