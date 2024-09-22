Дагестанец пять лет насиловал родную дочь и угрожал ружьем, если она кому-то расскажет

Жителя Дагестана подозревают в изнасиловании собственной дочери. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Насилие в семье продолжалось пять лет. Впервые мужчина начал издеваться над школьницей, когда ей было 12 лет. По данным источника, россиянин не только насиловал пострадавшую, но и угрожал. В случае, если ребенок обо всем расскажет, отец грозился открыть по ней стрельбу из ружья.

Накануне, после того, как мужчина снова изнасиловал дочь, она сбежала из дома. После этого пострадавшая пришла в полицию и написала заявление.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. Сам мужчина во всем признался.

Как сообщает Telegram-канал «ЧП Кавказ», инцидент произошел в селе Геметюбе, подозреваемому 41 год.

Известно, что девушка боялась рассказывать об отношениях с отцом матери.

До этого в Татарстане мужчину задержали за изнасилование 12-летней приемной дочери. Предположительно, мать вызвала на место медиков, после них на место приехали сотрудники правоохранительных органов.

Ранее москвичка обманула доверчивого насильника и избежала надругательства.