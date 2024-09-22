На Урале подростки устроили вечеринку и сожгли дачу

В Североуральском городском округе возбуждено уголовное дело после пожара на дачном участке, спасти не удалось двух подростков. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ Свердловской области.

Инцидент произошел в селе Бокситы, в ночь на 22 сентября там загорелась дача. Огонь разгорелся на площади в 150 квадратных метров, его тушили 12 пожарных и четыре единицы техники. В ходе тушения возгорания были обнаружены двое подростков 15 и 16 лет, спасти их не удалось.

По данным портала «Е1», несовершеннолетние устроили на даче вечеринку. Когда начался пожар, четверо из них успели спастись через окно. Пожар начался с бани, вероятно произошло замыкание электропроводки. Возбуждено уголовное дело, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Татарстане подросток спасся из горящей квартиры. Школьник сумел открыть окно и выбрался на внешний блок кондиционера, уцепился за конструкцию и ждал пожарных. Мальчика с помощью приставной лестницы спустили вниз и передали медикам, мальчик отравился продуктами горения. Выяснилось, что в момент возгорания несовершеннолетний находился в квартире один, его родители были на даче. Причины пожара устанавливаются.

Ранее в Подмосковье подросток спас двух детей из горящей квартиры и отравился угарным газом.