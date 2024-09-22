В Польше расширили зону стихийного бедствия в связи с наводнением. Соответствующее распоряжение опубликовано в Законодательном вестнике, передает РИА Новости.

Согласно документу, режим стихийного бедствия расширен в Нижнесилезском воеводстве на Згожелецкий повят, городскую гмину Олава и сельскую гмину Олава в Олавском повяте, гмину Конты Вроцлавские и гмину Соботка во Вроцлавском повяте.

В Любуском воеводстве зона стихийного бедствия расширена на городскую гмину Шпротава, город Жагань, город Маломице и сельскую гмину Жагань в Жаганском повяте.

В настоящее время режим стихийного бедствия действует в 749 населенных пунктах Польши и затрагивает 2 миллиона 390 тысяч местных жителей. Из-за аномально сильных дождей на юге страны реки вышли из берегов. В пострадавших от подтоплений районах введен режим чрезвычайной ситуации.

15 сентября сообщалось, что в разных городах Европы местные власти принимают меры по укреплению набережных из-за шторма «Борис». Некоторые населенные пункты остались без подачи электричества. На юге Польши погодная ситуация осложнилась наводнением из-за сильных дождей.

20 сентября сообщалось, что шторм «Борис», вызвавший мощнейшие ливни в Центральной и Восточной Европе, достиг северной части Италии. Из-за наводнения, причиной которого стал прорыв дамбы, эвакуировали более тысячи жителей в области Эмилия-Романья. В регионе отменили занятия в школах, возникли перебои на железной дороге. До этого шторм пришел также в Румынию, Австрию, Чехию, Венгрию, Словакию и Молдавию.

Ранее более 60 тысяч японцев получили рекомендацию эвакуироваться из-за ливней.