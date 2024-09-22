Названа одна из причин признания Макаревича иноагентом

Одной из причин, по которой основатель музыкальной группы «Машина времени» Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) был признан иностранным агентом, стали его слова о причастности российской армии, а также президента РФ Владимира Путина к военным преступлениям. Такое решение огласил Замоскворецкий суд по иску артиста к Минюсту из-за внесения его в реестр иноагентов, с которым ознакомился ТАСС.

«В публикации <...> Макаревич А. В. прямо обвиняет главу государства в совершении военных преступлений», — говорится в сообщении.

Агентство уточняет, что Макаревич продвигает тезис о якобы совершении Вооруженными силами Российской Федерации военных преступлений. Кроме того, он распространяет мнение о том, что конфликт в Донбассе якобы был спровоцирован. По мнению Макаревича, он поддерживался органами государственной власти РФ.

Незадолго до этого Замоскворецкий районный суд Москвы установил, что основатель группы «Машина времени» ведет политическую деятельность в интересах Украины. Политическая деятельность выразилась, в том числе, в многочисленных интервью СМИ-иноагентам, которые Макаревич распространял в своих соцсетях.

Ранее Путин подписал закон о запрете иноагентам участвовать в выборах.