Экс-канцлер ФРГ: нужны компромиссы для прекращения конфликта на Украине

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер (Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), занимал пост в 1998-2005 годах) дал совет тем, кто считает возможной военную победу над Россией, заглянуть в учебники по истории. Его слова приводит газета Welt.

«Я советую всем, кто в эту победу над Россией верит, заглянуть в учебники по истории», — заявил экс-канцлер ФРГ.

Шредер напомнил, что ни Наполеону, ни Гитлеру не удалось одержать победу над Россией. По словам бывшего канцлера ФРГ, большая часть россиян поддерживают президента РФ Владимира Путина. Шредер подчеркнул, что граждане России убеждены в том, что Запад использует Украину лишь как острие копья, чтобы «поставить страну на колени».

Также Шредер выразил мнение, что Запад недооценивает возможную перспективу обострения конфликта на Украине. Экс-канцлер отметил, что действия РФ являются «серьезной ошибкой», однако Запад не обращает внимания на исторически обоснованные интересы России в области безопасности. Шредер подчеркнул, что военными средствами невозможно решить конфликт и необходимо искать компромиссы.

В свою очередь нынешний канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул необходимость изучить пути мирного урегулирования конфликта на Украине.

Ранее Бербок назвала условие «конца» Украины.