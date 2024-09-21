Уголовные дела завели против украинских боевиков и наемников в Курской области

В отношении украинских военнослужащих и иностранных наемников, причастных к преступлениям против мирного населения Курской области, возбуждены уголовные дела. Об этом сообщается в Telegram-канале Главного военного следственного управления СК РФ.

По версии следствия, в начале августа 2024 года военнослужащие ВСУ и наемники в городе Судже Курской области обстреляли жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры, в которых находились люди, а также автомобили. При этом применялись артиллерийские орудия, танки, бронированные машины и беспилотники.

Аналогичные преступления боевики совершили в середине сентября 2024 года в городе Рыльске и других населенных пунктах Рыльского района, отметили в ведомстве.

Также они заминировали детские сады и объекты гражданской инфраструктуры, подчеркнули в СК.

Уголовные дела возбуждены в отношении участников вооруженных формирований Украины из состава оперативно-тактического управления «Северск», 22-й отдельной механизированной бригады, 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 61-й отдельной механизированной бригады, а также других украинских военизированных групп и иностранных наемнических формирований.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области.

Президент России Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

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