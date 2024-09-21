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Бывшая база ЧВК «Вагнер» горит в Краснодарском крае

«Оркестр Вагнера»: под Краснодаром горит бывшая база ЧВК «Вагнер»

Административные здания горят на территории бывшей базы ЧВК «Вагнер» в Молькино Краснодарского края. Об этом сообщается в Telegram-канале «Оркестр Вагнера».

«В Молькино, где почти десять лет располагалась база ЧВК «Вагнер», горят административные постройки. В бытность компании там располагались штаб и «фильтр». «Музыка» покинула Молькино в конце июля 2023 года, знаковое место занял «Африканский корпус»», — отмечается в публикации.

До этого сообщалось, что бывшие бойцы ЧВК «Вагнер» войдут в российский «Африканский корпус» под эгидой Минобороны России. Новое формирование, по данным Bloomberg, должно было взять на себя проведение миссий, ранее выполняемых ЧВК «Вагнер». Его планировалось разместить в пяти странах Африки.

Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву рассказывал, что Минобороны РФ оказывало поддержку ЧВК «Вагнер», но лишь как российской группе и не более.

Ранее сообщалось, что командир «Вагнера» стал советником президента африканской страны.

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