Бывшая база ЧВК «Вагнер» горит в Краснодарском крае

Административные здания горят на территории бывшей базы ЧВК «Вагнер» в Молькино Краснодарского края. Об этом сообщается в Telegram-канале «Оркестр Вагнера».

«В Молькино, где почти десять лет располагалась база ЧВК «Вагнер», горят административные постройки. В бытность компании там располагались штаб и «фильтр». «Музыка» покинула Молькино в конце июля 2023 года, знаковое место занял «Африканский корпус»», — отмечается в публикации.

До этого сообщалось, что бывшие бойцы ЧВК «Вагнер» войдут в российский «Африканский корпус» под эгидой Минобороны России. Новое формирование, по данным Bloomberg, должно было взять на себя проведение миссий, ранее выполняемых ЧВК «Вагнер». Его планировалось разместить в пяти странах Африки.

Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву рассказывал, что Минобороны РФ оказывало поддержку ЧВК «Вагнер», но лишь как российской группе и не более.

Ранее сообщалось, что командир «Вагнера» стал советником президента африканской страны.