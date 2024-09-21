Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Ялуторовске мужчина вывез в лес бывшую жену и приковал ее к дереву

В Тюменской области будут судить мужчину, приковавшего бывшую жену цепью к дереву

close
ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

В Тюменской области будут судить местного жителя, который похитил бывшую жену, вывез ее в лес и приковал цепью к дереву. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел 8 августа, житель Ялуторовска подкараулил на улице бывшую супругу. Мужчина насильно посадил ее в свой автомобиль, вывез ее в лес возле села Памятное, где приковал цепью к дереву и скрылся. Пострадавшей удалось самостоятельно освободиться из ловушки и обратиться за помощью.

Россиянина задержали, в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. Материалы расследования переданы в суд для рассмотрения.

До этого сообщалось, что в Муроме в суд направлено уголовное дело в отношении местного жителя, который жестоко избил свою сожительницу, спасти женщину не удалось. Семейная пара распивала дома спиртные напитки, между мужчиной и женщиной возникла ссора. Сожитель обвинил свою гражданскую жену в том, что она не приготовила ужин.

Ранее россиянин напал на бывшую девушку и ударил ее мультиваркой в висок.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами