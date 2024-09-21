В Ялуторовске мужчина вывез в лес бывшую жену и приковал ее к дереву

В Тюменской области будут судить местного жителя, который похитил бывшую жену, вывез ее в лес и приковал цепью к дереву. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел 8 августа, житель Ялуторовска подкараулил на улице бывшую супругу. Мужчина насильно посадил ее в свой автомобиль, вывез ее в лес возле села Памятное, где приковал цепью к дереву и скрылся. Пострадавшей удалось самостоятельно освободиться из ловушки и обратиться за помощью.

Россиянина задержали, в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. Материалы расследования переданы в суд для рассмотрения.

До этого сообщалось, что в Муроме в суд направлено уголовное дело в отношении местного жителя, который жестоко избил свою сожительницу, спасти женщину не удалось. Семейная пара распивала дома спиртные напитки, между мужчиной и женщиной возникла ссора. Сожитель обвинил свою гражданскую жену в том, что она не приготовила ужин.

Ранее россиянин напал на бывшую девушку и ударил ее мультиваркой в висок.