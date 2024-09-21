Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Православные христиане начали отмечать один из 12 главных церковных праздников

Русская православная церковь отмечает 21 сентября Рождество Богородицы

close
Илья Наймушин/РИА Новости

Православные христиане отмечают в субботу первый из 12 главных церковных праздников года — Рождество Божией Матери. Об этом сообщил ТАСС председатель Учебного комитета Русской православной церкви (РПЦ) протоиерей Максим Козлов.

«Праздник Рождества Пресвятой Богородицы — это первый праздник только что начавшегося нового церковного богослужебного года. Он начинается у нас 1 сентября по старому, и 14 сентября — по новому стилю», — рассказал он.

По словам Козлова, рождение Марии в Иерусалиме было чудесным событием, поскольку родители девочки были престарелыми людьми и не ожидали появления ребенка. Однако благодаря возвещению ангела, у них произошло зачатие дитя. По мнению протоиерея, это событие означает, что не политики определяют судьбы мира, а нравственный выбор и чистота жизни каждого из нас.

Рождество Пресвятой Богородицы — один из наиболее значимых праздников в христианском календаре, отмечаемый как православными верующими, так и католиками. Это день торжества, посвященный рождению Святой Девы Марии, матери Иисуса Христа. История, традиции и значение церковного двунадесятого праздника — в материале «Газеты.Ru».

Ранее «Газета.Ru» рассказала, в чем суть праздника церковного новолетия.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами