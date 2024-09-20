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Лавров назвал выдумкой данные о поставках в РФ ракет из Ирана и КНДР

Лавров: заявления о поставках в РФ ракет из Ирана и КНДР являются выдумкой

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Russian Foreign Ministry/Handout/Anadolu

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США распускают слухи о поставках ракет из Ирана и КНДР в Россию с целью запятнать репутацию конкурента. Об этом дипломат рассказал в интервью телеканалу Sky News Arabia.

«Если США ежедневно составляют по десятку фантастических обвинений против нас, это говорит лишь о том, что их не устраивает сама Россия как конкурент на мировой арене», — подчеркнул он.

Лавров также заверил, что Россия не нарушает никаких норм международного права в отношениях со всеми государствами, включая правила, касающиеся военно-технического сотрудничества. Он отметил, что взаимодействие России с Ираном, КНДР и другими странами в сферах экономики, политики и обороны осуществляется без нарушения каких-либо обязательств.

9 сентября президент Российской Федерации Владимир Путин в телеграмме лидеру Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыну по случаю 76-й годовщины основания республики выразил уверенность, что РФ и КНДР будут планомерно укреплять всеобъемлющее стратегическое партнерство.

Позже глава МИД Японии Ёко Камикава, претендующая на пост премьер-министра страны, выразила обеспокоенность развитием отношений России и Северной Кореи.

Ранее в КНДР предрекли победу России на Украине.

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