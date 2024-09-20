Стало известно о приезжавшей к депутату в Госдуму проститутке

В сети появилось видео с секс-работницей и депутатом в одном из кабинетов в Госдуме. Кадры опубликовал Telegram-канал SHOT.

Журналисты считают, что это может быть 36-летний депутат КПРФ Денис Парфенов. Во фракции данную информацию не подтвердили и заявили, что компрометирующий ролик мог быть сгенерирован нейросетью. Сам Парфенов ситуацию не комментировал.

До этого в Тюмени вынесли приговор местному авторитету, который вымогал деньги у проституток. Сергея Патрушева, известного в криминальном мире как «Патрушонок», и его подельников задержали еще в 2021 году после жалоб секс-работниц, у которых бандиты вымогали деньги.

В марте сообщалось, что в Петербурге экс-боец СВО прогулял миллион с проститутками и снова собрался в зону боевых действий. Супруга привела его в полицию, чтобы подать заявление, однако он попросил не возбуждать уголовное дело. Экс-боец признался, что сам потратил средства на сауну, такси, коттедж и многое другое, но постыдился рассказать об этом при жене.

Ранее Лолита предложила проституткам платить налоги.