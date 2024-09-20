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Лукашенко потребовал перестать «кланяться импортному яблоку»

Лукашенко: страна должна обеспечивать себя яблоками собственного производства

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Andrei Stasevich/AP

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, посещая фермерское хозяйство в Минской области, отметил, что страна должна иметь достаточно яблок, чтобы не зависеть от других стран. Об этом сообщает «БелТА».

«Нам надо, чтобы перестали кланяться импортному яблоку. Чтобы было свое яблоко. Чтобы были обеспечены. У нас большая потребность в яблоках. Но для этого нужны хранилища. Надо свое», – сказал президент.

Лукашенко также сообщил о готовности активно поддерживать развитие плодоводства в стране. В частности, он предложил выделить дополнительные сельскохозяйственные угодья для этого фермерского хозяйства.

«Хоть на 1000 га обеспечим», — заверил он, напомнив, что «санкции — это время возможностей».

20 сентября стало известно, что в России урожай яблок сократился на 200 тысяч тонн, или на 13% из-за заморозков. Для сдерживания роста цен на этом фоне на прилавках могут появиться «технические яблоки».

Как сообщалось до этого, на фоне прошедших заморозков правительство России может рассмотреть закупку импортных яблок. Непогода повредила 50-70% цветущих яблонь в Центральном федеральном округе, что повлияло на урожай. Минсельхоз снизил прогноз по урожаю яблок в России с 1,8 млн до 1,5 млн тонн, а президент России Владимир Путин распорядился принять меры, чтобы избежать скачков цен на яблоки из-за весенних заморозков.

Ранее Лукашенко заявил о готовности Белоруссии сотрудничать с Украиной.

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